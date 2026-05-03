Asili nido | c' è l' accordo con il Comune ma resta la preoccupazione per la nuova gara

È stato firmato un accordo tra la cooperativa Gialla e il Comune riguardo agli asili nido, ma il personale coinvolto e le organizzazioni sindacali di Latina e Frosinone rimangono in attesa di chiarimenti. La preoccupazione riguarda principalmente i capitolati d’appalto della prossima gara, che potrebbero influenzare la continuità dei servizi e le condizioni di lavoro. La questione è al centro di discussioni tra le parti coinvolte.