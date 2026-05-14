ASCOLTI TV 13 MAGGIO 2026 | IN 5.5 MILIONI PER INTER-LAZIO 27,8% SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE 13,6% CHI L’HA VISTO 9,7%
Il 13 maggio 2026, gli ascolti televisivi hanno registrato numeri significativi, con oltre 5,5 milioni di spettatori che hanno seguito la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, rappresentando il 27,8% di share. La trasmissione “Succede anche nelle migliori famiglie” ha ottenuto il 13,6%, mentre “Chi l’ha visto” ha raggiunto il 9,7%. Questi dati si riferiscono agli ascolti di mercoledì 12 maggio.
ASCOLTI TV 13 MAGGIO 2026 • MERCOLED Ì •. Gli ascolti tv di mercoledì 12 maggio 2026 con la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, Succede Anche Nelle Migliori Famiglie e Darderi su Tv8. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti + Affari Tuoi – x + x Succede Anche Nelle Migliori Famiglie – 2482 13.🔗 Leggi su Bubinoblog
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Il #Concertone del #PrimoMaggio vola negli ascolti con oltre 1.713.000 spettatori e il 13% su Rai 3. È l’edizione più vista in share. #1M2026 #AscoltiTv x.com
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