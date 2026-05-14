ASCOLTI TV 13 MAGGIO 2026 | IN 5.5 MILIONI PER INTER-LAZIO 27,8% SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE 13,6% CHI L’HA VISTO 9,7%

Il 13 maggio 2026, gli ascolti televisivi hanno registrato numeri significativi, con oltre 5,5 milioni di spettatori che hanno seguito la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, rappresentando il 27,8% di share. La trasmissione “Succede anche nelle migliori famiglie” ha ottenuto il 13,6%, mentre “Chi l’ha visto” ha raggiunto il 9,7%. Questi dati si riferiscono agli ascolti di mercoledì 12 maggio.

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ASCOLTI TV 13 MAGGIO 2026 • MERCOLED Ì •. Gli ascolti tv di mercoledì 12 maggio 2026 con la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, Succede Anche Nelle Migliori Famiglie e Darderi su Tv8. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti + Affari Tuoi – x + x Succede Anche Nelle Migliori Famiglie – 2482 13.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 13 MAGGIO 2026: IN 5.5 MILIONI PER INTER-LAZIO (27,8%), SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE (13,6%), CHI L’HA VISTO (9,7%) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento ASCOLTI TV 13 MAGGIO 2026: INTER-LAZIO, SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE, CHI L’HA VISTOASCOLTI TV 13 MAGGIO 2026 • MERCOLEDÌ • Gli ascolti tv di mercoledì 12 maggio 2026 con la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, Succede Anche... Ascolti tv mercoledì 13 maggio: Succede anche nelle migliori famiglie, Lazio-InterAscolti tv mercoledì 13 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... Temi più discussi: Ascolti tv, vince Montalbano in replica. Eurovision debutta al 10,1%; Ascolti TV martedì 12 maggio, vince Montalbano (16.9%), dietro GfVip (18.2%) ed Eurovision (10.1%); Ascolti Tv ieri (12 maggio): l’Eurovision di Sal Da Vinci non sfonda e il Grande Fratello Vip risale, ma vince sempre Montalbano; Ascolti tv del 12 maggio: Montalbano e il GF Vip. Il #Concertone del #PrimoMaggio vola negli ascolti con oltre 1.713.000 spettatori e il 13% su Rai 3. È l’edizione più vista in share. #1M2026 #AscoltiTv x.com Ascolti tv 13 maggio: chi ha vinto tra Succede anche nelle migliori famiglie e la Coppa ItaliaGli ascolti tv di mercoledì 13 maggio. Su Rai1 è andato in onda il film Succede anche nelle migliori famiglie, mentre su Canale 5 la Coppa Italia con ... fanpage.it Ascolti tv mercoledì 13 maggio: Succede anche nelle migliori famiglie, Lazio-InterAscolti tv 13 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it