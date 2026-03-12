Ascolti TV | Mercoledì 11 Marzo 2026 STEP domina 16.7% Vanina non va 13.1% flop Rai1 con Un amore a 5 stelle 9.7%

Nella serata di mercoledì 11 marzo 2026, le trasmissioni televisive hanno registrato diverse performance. La serie STEP ha ottenuto il 16,7% di share, mentre Vanina si è fermata al 13,1%. Rai1 ha trasmesso Un amore a 5 stelle, che ha attirato 1.618.000 spettatori, corrispondenti a circa il 9,7% di share.

Nella serata di ieri, mercoledì 11 marzo 2026, su Rai1 Un amore a 5 stelle interessa 1.618.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Canale5 Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 conquista 1.797.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.215.000 spettatori pari al 16.7%. Su Italia1 Cado dalle nubi incolla davanti al video 1.705.000 spettatori con il 9.6%. Su Rai3 Chi l'ha Visto? segna 1.409.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 546.000 spettatori (4.3%). Su La7 La Giusta Distanza raggiunge 834.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 Champions League – PSG-Chelsea ottiene 831.000 spettatori