ascolti tv la coppa italia stravince contro succede anche nelle migliori famiglie

Il 13 maggio, gli ascolti televisivi hanno mostrato come la partita di Coppa Italia abbia ottenuto un pubblico molto più numeroso rispetto alla trasmissione di successo “Succede anche nelle migliori famiglie”. La Lazio ha vinto la competizione, contribuendo all’aumento di spettatori durante la diretta. I dati ufficiali indicano una netta differenza tra i numeri registrati per gli eventi sportivi e quelli delle trasmissioni di intrattenimento.

Gliascolti tvdel 13 maggio assegnano la vittoria allaCoppa Italia, dove ha trionfato l’Inter, mentre male il film Succede anche nelle migliori famiglie. In accessAffari Tuoi, senza l’usuale competitor, ha realizzato 5.010.000 spettatori ed il 23.3% di share. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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