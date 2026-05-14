Ascolti tv 13 maggio | chi ha vinto tra Succede anche nelle migliori famiglie e la Coppa Italia
Mercoledì 13 maggio, gli ascolti tv hanno visto il film “Succede anche nelle migliori famiglie” trasmesso su Rai1 e la partita di calcio tra Lazio e Inter trasmessa su Canale 5, in occasione della Coppa Italia. I dati di ascolto di questa giornata mostrano quale tra i due programmi abbia attirato un pubblico più numeroso, anche se i numeri esatti non sono ancora disponibili.
Gli ascolti tv di mercoledì 13 maggio. Su Rai1 è andato in onda il film Succede anche nelle migliori famiglie, mentre su Canale 5 la Coppa Italia con la partita Lazio-Inter. Continua nell'access prime time la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.🔗 Leggi su Fanpage.it
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?? Nek cantarà l’Inno di Mameli prima della Finale di Coppa Italia 2025/2026 tra #Lazio e #Inter, mercoledì 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma dalle ore 21.00 (diretta su Canale 5) #AscoltiTv #LazioInter x.com
La partita di #CoppaItalia #AtalantaLazio su #Italia1 vince la serata di mercoledì 22 aprile 2026. #AscoltiTv facebook
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