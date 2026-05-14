Ascolti tv 13 maggio | chi ha vinto tra Succede anche nelle migliori famiglie e la Coppa Italia

Mercoledì 13 maggio, gli ascolti tv hanno visto il film “Succede anche nelle migliori famiglie” trasmesso su Rai1 e la partita di calcio tra Lazio e Inter trasmessa su Canale 5, in occasione della Coppa Italia. I dati di ascolto di questa giornata mostrano quale tra i due programmi abbia attirato un pubblico più numeroso, anche se i numeri esatti non sono ancora disponibili.

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Gli ascolti tv di mercoledì 13 maggio. Su Rai1 è andato in onda il film Succede anche nelle migliori famiglie, mentre su Canale 5 la Coppa Italia con la partita Lazio-Inter. Continua nell'access prime time la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate ASCOLTI TV 13 MAGGIO 2026: INTER-LAZIO, SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE, CHI L’HA VISTOASCOLTI TV 13 MAGGIO 2026 • MERCOLEDÌ • Gli ascolti tv di mercoledì 12 maggio 2026 con la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, Succede Anche... Ascolti tv mercoledì 13 maggio: Succede anche nelle migliori famiglie, Lazio-InterAscolti tv mercoledì 13 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... Temi più discussi: La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter su Canale 5; Stasera in tv, De Martino sfida la finale di Coppa Italia Lazio-Inter; Coppa Italia 2025-2026: in esclusiva assoluta la finale Lazio-Inter; Lazio-Inter, finale Coppa Italia. Droni e percorsi definiti per le tifoserie: il piano sicurezza. ?? Nek cantarà l’Inno di Mameli prima della Finale di Coppa Italia 2025/2026 tra #Lazio e #Inter, mercoledì 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma dalle ore 21.00 (diretta su Canale 5) #AscoltiTv #LazioInter x.com Ascolti tv 13 maggio: chi ha vinto tra Succede anche nelle migliori famiglie e la Coppa ItaliaGli ascolti tv di mercoledì 13 maggio. Su Rai1 è andato in onda il film Succede anche nelle migliori famiglie, mentre su Canale 5 la Coppa Italia con ... fanpage.it Ascolti tv mercoledì 13 maggio: Succede anche nelle migliori famiglie, Lazio-InterAscolti tv 13 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it