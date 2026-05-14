Ascolti tv mercoledì 13 maggio | Succede anche nelle migliori famiglie Lazio-Inter

Ascolti tv mercoledì 13 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 13 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Succede anche nelle migliori famiglie. Su Rai 2 Mare Fuori 6. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 la finale di Coppa Italia Lazio-Inter. Su Italia 1 Il richiamo della foresta. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 13 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 13 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento.🔗 Leggi su Tpi.it

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?? Nek cantarà l’Inno di Mameli prima della Finale di Coppa Italia 2025/2026 tra #Lazio e #Inter, mercoledì 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma dalle ore 21.00 (diretta su Canale 5) #AscoltiTv #LazioInter x.com

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