Ieri sera, lunedì 13 aprile 2026, gli ascolti televisivi hanno visto protagonista la fiction I Cesaroni, tornata in prima serata su Canale 5 dopo diversi anni. La puntata ha combattuto contro la sfida tra i programmi La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, trasmessi in altre reti. I dati Auditel hanno registrato le preferenze del pubblico rispetto a questa serata dedicata alla fiction e alle altre trasmissioni in palinsesto.

Gli ascolti tv di ieri, lunedì 13 aprile 2026, hanno per protagonista la fiction I Cesaroni in onda in prima serata su Canale 5. Claudio Amendola è tornato con la storia della famiglia ambientata nel quartiere della Garbatella a Roma, reso famoso proprio dalla serie televisiva. Il programma si è scontrato con talk, approfondimenti e cinema. Nell'Access Prime Time, invece, spazio al consueto scontro tra La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti e Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino. Ascolti tv ieri sera 13 aprile 2026, I Cesaroni in prima serata Su Rai 1 è andato in onda La buona stella, mentre Rai 2 ha proposto il game show The Floor.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri 13 aprile 2026, da 'I Cesaroni - Il ritorno' in prima serata alla sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

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Ma quanto dura la ruota della fortuna Se continuano così #ICesaroni iniziano ha mezzanotte... #Mediaset #Canale5 x.com

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