Ascolti tv martedì 21 aprile la Coppa Italia su Canale 5 domina la serata

Da periodicodaily.com 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 aprile 2026, la serata televisiva è stata dominata dalla partita di calcio trasmessa su Canale 5, che ha visto affrontarsi le squadre dell’Inter e del Como. La trasmissione ha conquistato il pubblico, risultando il programma più seguito della prima serata. I dati di ascolto indicano che la partita ha superato le altre emittenti, confermando l’interesse per gli eventi sportivi trasmessi in prima visione.

(Adnkronos) – E' Canale5 con la Coppa Italia – Inter-Como a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, martedì 21 aprile 2026. Il match ha ottenuto un ascolto di 4.851.000 spettatori, con uno share del 24%. 'Il Commissario Montalbano' su Rai1 si piazza al secondo posto sul podio, conquistando 2.853.000 spettatori pari al 16.2% di share. Rai2, che ieri proponeva 'Belve', ha tenuto davanti allo schermo 1.761.000 spettatori, totalizzando l’11.4%. di share mentre La7, con DiMartedì, è stato la scelta di 1.573.000 spettatori e il 9.8 di share. Italia1 con 'Le Iene presentano: Il Verdetto' è stata vista da 913.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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