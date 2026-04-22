Ascolti tv martedì 21 aprile la Coppa Italia su Canale 5 domina la serata

Martedì 21 aprile 2026, la serata televisiva è stata dominata dalla partita di calcio trasmessa su Canale 5, che ha visto affrontarsi le squadre dell’Inter e del Como. La trasmissione ha conquistato il pubblico, risultando il programma più seguito della prima serata. I dati di ascolto indicano che la partita ha superato le altre emittenti, confermando l’interesse per gli eventi sportivi trasmessi in prima visione.

(Adnkronos) – E' Canale5 con la Coppa Italia – Inter-Como a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, martedì 21 aprile 2026. Il match ha ottenuto un ascolto di 4.851.000 spettatori, con uno share del 24%. 'Il Commissario Montalbano' su Rai1 si piazza al secondo posto sul podio, conquistando 2.853.000 spettatori pari al 16.2% di share. Rai2, che ieri proponeva 'Belve', ha tenuto davanti allo schermo 1.761.000 spettatori, totalizzando l’11.4%. di share mentre La7, con DiMartedì, è stato la scelta di 1.573.000 spettatori e il 9.8 di share. Italia1 con 'Le Iene presentano: Il Verdetto' è stata vista da 913.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Ascolti TV martedì 3 marzo 2026: Coppa Italia domina la serataLa serata di martedì 3 marzo 2026 ha visto Canale5 in testa agli ascolti grazie a Coppa Italia – Como-Inter, seguito da vicino da Rai1 con il film... Ascolti TV | Martedì 21 Aprile 2026. Coppa Italia domina (24%), Montalbano in replica tiene (16.2%), Belve sale all’11.4%Nella serata di ieri, martedì 21 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “Il giro di boa” interessa 2. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Grande Fratello Vip cambia ancora: doppio appuntamento e finale verso lo slittamento. Il nuovo calendario; Il Grande Fratello Vip non va in onda stasera 21 aprile, poi doppia diretta ravvicinata: il nuovo calendario verso la finale; Coppa Italia 2025-2026: in esclusiva assoluta le semifinali di ritorno; Il Grande Fratello Vip cambia giorno, La Ruota della Fortuna cancellata: Canale 5 stravolge la programmazione. Ascolti tv ieri martedì 21 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Belve, Coppa Italia e DiMartedìAscolti tv 21 aprile: chi ha vinto tra Montalbano, Coppa Italia, Belve, Le Iene, È sempre Cartabianca, DiMartedì, FarWest ... virgilio.it Ascolti tv martedì 21 aprile: Montalbano, Inter-Como, DiMartedìAscolti tv 21 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Se l’Inter vincesse la decima Coppa Italia, dovrebbe assolutamente apporsi la stella d’argento. Come avrebbe dovuto far la Juventus dal 2015, ma Andrea Agnelli in piena guerra al palazzo lo scartò sdegnosamente, nascondendo in principio pure le 3 stelle x.com Qualche cambio per Sarri: le scelte in vista della semifinale di Coppa Italia - facebook.com facebook