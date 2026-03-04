Ascolti TV martedì 3 marzo 2026 | Coppa Italia domina la serata

Martedì 3 marzo 2026, gli ascolti televisivi sono stati dominati dalla partita di Coppa Italia tra Como e Inter trasmessa su Canale5, che si è posizionata al primo posto. Sul secondo gradino del podio si è piazzato il film

La serata di martedì 3 marzo 2026 ha visto Canale5 in testa agli ascolti grazie a Coppa Italia – Como-Inter, seguito da vicino da Rai1 con il film Gloria – Il ritorno. Rai2, Italia1 e gli altri canali hanno registrato risultati più contenuti, con qualche segnale positivo dai talk show di La7 e Rete4. Su Rai1 il film Gloria – Il ritorno ha interessato 2.691.000 spettatori, raggiungendo uno share del 16.9%. Su Canale5, la sfida sportiva della Coppa Italia tra Como e Inter ha raccolto 3.737.000 spettatori con il 19.2% di share, confermandosi il programma più seguito della serata. Su Rai2 la commedia Stasera a Letto Tardi ha intrattenuto 805.000 spettatori pari al 5. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

