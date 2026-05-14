ASCOLTI TV 13 MAGGIO 2026 | INTER-LAZIO SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE CHI L’HA VISTO

Nella serata di mercoledì 12 maggio 2026, la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter ha registrato un’ampia percentuale di spettatori. La partita è stata trasmessa in chiaro e ha attirato un pubblico consistente. Contestualmente, sono andate in onda anche altre trasmissioni, tra cui la commedia “Succede Anche Nelle Migliori Famiglie” e il programma “Darderi” su Tv8. I dati sugli ascolti sono stati diffusi nei report serali.

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ASCOLTI TV 13 MAGGIO 2026 • MERCOLED Ì •. Gli ascolti tv di mercoledì 12 maggio 2026 con la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, Succede Anche Nelle Migliori Famiglie e Darderi su Tv8. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti + Affari Tuoi – x + x Succede Anche Nelle Migliori Famiglie...🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 13 MAGGIO 2026: INTER-LAZIO, SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE, CHI L’HA VISTO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ascolti tv mercoledì 13 maggio: Succede anche nelle migliori famiglie, Lazio-InterAscolti tv mercoledì 13 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... Leggi anche: Ascolti tv 13 maggio 2026: Succede anche nelle migliori famiglie, Lazio-Inter, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Temi più discussi: Ascolti tv, vince Montalbano in replica. Eurovision debutta al 10,1%; Ascolti TV martedì 12 maggio, vince Montalbano (16.9%), dietro GfVip (18.2%) ed Eurovision (10.1%); Ascolti Tv ieri (12 maggio): l’Eurovision di Sal Da Vinci non sfonda e il Grande Fratello Vip risale, ma vince sempre Montalbano; Ascolti tv del 12 maggio: Montalbano e il GF Vip. Il #Concertone del #PrimoMaggio vola negli ascolti con oltre 1.713.000 spettatori e il 13% su Rai 3. È l’edizione più vista in share. #1M2026 #AscoltiTv x.com Ascolti tv 13 maggio: chi ha vinto tra Succede anche nelle migliori famiglie e la Coppa ItaliaGli ascolti tv di mercoledì 13 maggio. Su Rai1 è andato in onda il film Succede anche nelle migliori famiglie, mentre su Canale 5 la Coppa Italia con ... fanpage.it Ascolti TV ieri sera, 13 maggio 2026: chi ha vinto tra Siani e Lazio-Inter?Andando con ordine, su RAI 1 è andato in onda il film di e con Alessandro Siani Succede anche nelle migliori famiglie, uscito nel 2024. Su CANALE 5, invece, il piatto forte della serata: la finale di ... money.it