ASCOLTI TV 13 MAGGIO 2026 | INTER-LAZIO SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE CHI L’HA VISTO
Nella serata di mercoledì 12 maggio 2026, la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter ha registrato un’ampia percentuale di spettatori. La partita è stata trasmessa in chiaro e ha attirato un pubblico consistente. Contestualmente, sono andate in onda anche altre trasmissioni, tra cui la commedia “Succede Anche Nelle Migliori Famiglie” e il programma “Darderi” su Tv8. I dati sugli ascolti sono stati diffusi nei report serali.
ASCOLTI TV 13 MAGGIO 2026 • MERCOLED Ì •. Gli ascolti tv di mercoledì 12 maggio 2026 con la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, Succede Anche Nelle Migliori Famiglie e Darderi su Tv8. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti + Affari Tuoi – x + x Succede Anche Nelle Migliori Famiglie...🔗 Leggi su Bubinoblog
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