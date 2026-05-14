Ascolti tv 13 maggio 2026 | Succede anche nelle migliori famiglie Lazio-Inter Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Il 13 maggio 2026 le rilevazioni degli ascolti televisivi hanno registrato una sfida tra Rai1 e Canale 5, con “Succede anche nelle migliori famiglie” che si è confrontato con la partita tra Lazio e Inter. Le due trasmissioni segnalano un confronto tra un programma di intrattenimento e un evento sportivo, mentre altri show come “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” sono presenti nei dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 13 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Succede anche nelle migliori famiglie ” contro “ Lazio-Inter “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 13 maggio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: “Succede anche nelle migliori famiglie” vs “Lazio-Inter”. Auditel del 13 maggio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Succede anche nelle migliori famiglie” contro “Lazio-Inter”. Chi ha vinto? Rai 1: Succede anche nelle migliori famiglie, il film del 2024 scritto, diretto ed interpretato da Alessandro Siani ha divertito 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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?? Nek cantarà l’Inno di Mameli prima della Finale di Coppa Italia 2025/2026 tra #Lazio e #Inter, mercoledì 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma dalle ore 21.00 (diretta su Canale 5) #AscoltiTv #LazioInter x.com
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