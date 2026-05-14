Ascolti tv 13 maggio 2026 | Succede anche nelle migliori famiglie Lazio-Inter Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il 13 maggio 2026 le rilevazioni degli ascolti televisivi hanno registrato una sfida tra Rai1 e Canale 5, con “Succede anche nelle migliori famiglie” che si è confrontato con la partita tra Lazio e Inter. Le due trasmissioni segnalano un confronto tra un programma di intrattenimento e un evento sportivo, mentre altri show come “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” sono presenti nei dati Auditel della giornata.

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