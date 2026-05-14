Artigiani sull’orlo della crisi Crescono le aziende in ‘cassa’ Boom nel distretto orafo Centinaia di posti a rischio

Arezzo sta vivendo una fase difficile per il settore artigianale, con molte aziende che si trovano in difficoltà finanziaria e si trovano costrette a entrare in cassa integrazione. In particolare, il distretto orafo ha registrato un aumento significativo di aziende in crisi, mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro. I dati forniti dall’ente di settore evidenziano un quadro preoccupante per il comparto.

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