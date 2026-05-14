Artigiani sull’orlo della crisi Crescono le aziende in ‘cassa’ Boom nel distretto orafo Centinaia di posti a rischio
Arezzo sta vivendo una fase difficile per il settore artigianale, con molte aziende che si trovano in difficoltà finanziaria e si trovano costrette a entrare in cassa integrazione. In particolare, il distretto orafo ha registrato un aumento significativo di aziende in crisi, mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro. I dati forniti dall’ente di settore evidenziano un quadro preoccupante per il comparto.
AREZZO Arezzo scopre il volto più fragile del suo artigianato. I dati Ebret sulla cassa integrazione tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 raccontano infatti una crescita costante delle imprese costrette a ricorrere agli ammortizzatori sociali, con il comparto orafo ancora una volta al centro della crisi produttiva del territorio. Nel solo ultimo quadrimestre del 2025 le aziende aretine che hanno attivato la cassa integrazione sono quasi raddoppiate: dalle 64 di settembre alle 121 di dicembre. Parallelamente è aumentato anche il numero dei lavoratori coinvolti, passato da 319 a 703 dipendenti, mentre le ore richieste hanno raggiunto quota 46.🔗 Leggi su Lanazione.it
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