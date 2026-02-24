Distretto orafo sotto assedio | tre furti in due notti torna la paura tra le aziende

Tre furti avvenuti in due notti hanno messo in allarme il distretto orafo di Arezzo. La causa è il ripetersi di attacchi ai laboratori e alle aziende della zona, che hanno subito danni ingenti e rallentamenti nelle produzioni. I malviventi si sono introdotti di notte, forzando porte e finestre, e hanno portato via oro e attrezzature preziose. La situazione rimane critica e le aziende temono ulteriori colpi nei prossimi giorni.

© Lortica.it - Distretto orafo sotto assedio: tre furti in due notti, torna la paura tra le aziende

Tra il fine settimana e l’inizio della nuova settimana il distretto orafo aretino è tornato nel mirino dei ladri. Tre assalti in due notti hanno colpito diverse aziende tra Pieve al Toppo e la zona industriale di Rigutino, riaccendendo l’allarme sicurezza in un comparto già provato in passato da episodi simili. Pieve al Toppo: colpite tre aziende confinanti Nella notte tra sabato e domenica i malviventi hanno preso di mira due ditte a Pieve al Toppo, riuscendo poi ad accedere anche a una terza azienda confinante. Il primo colpo è stato messo a segno in un’azienda che lavora argento: dopo aver forzato cancello e porte d’ingresso, i ladri hanno portato via circa tre chili di metallo prezioso, per un valore stimato di 6. 🔗 Leggi su Lortica.it Torna la paura dei ladro d'oro. Due notti, 3 assalti: le aziende aretine coinvolteLe bande di ladri d'oro hanno colpito le aziende aretine in due notti, provocando preoccupazione tra i titolari. Torna la paura dei ladri d'oro. Due notti, 3 assalti: le aziende aretine coinvolteLe bande di ladri d'oro hanno colpito nuovamente, causando tre assalti in due notti nelle aziende orafe di Arezzo.