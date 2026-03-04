Dal 2008 al 2024, l’industria italiana ha perso complessivamente 103.775 posti di lavoro. Durante questo periodo, si è registrato un aumento significativo di ore di cassa integrazione e un calo marcato nel settore automotive. I dati indicano una riduzione della forza lavoro e cambiamenti nelle dinamiche occupazionali del settore industriale nel corso degli ultimi quindici anni.

Tra il 2008 e il 2024 nell’industria sono stati persi 103.775 posti di lavoro, si è passati da 2.088.424 a 1.984.649 addetti. Ma la perdita occupazionale sarebbe stata maggiore se non ci fosse stato un ampio ricorso agli ammortizzatori sociali. Limitando il confronto tra il 2024 e il 2025, emerge una crescita di quasi 50 milioni di ore in cassa integrazione; lo scorso anno l’Inps ha autorizzato quasi 309 milioni di ore che corrispondono ad oltre 148mila posti di lavoro rimasti fuori dall’attività produttiva. La fotografia scattata dalla Fiom, nello studio sullo”Stato e tendenze dell’industria metalmeccanica italiana”, evidenzia tutte le... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Crisi dell’industria italiana: persi 103mila posti dal 2008, boom di cassa integrazione e crollo dell’automotive

