Un nuovo programma chiamato WIN è stato annunciato dall'Artemisia Lab, con l’obiettivo di offrire un percorso completo per affrontare il sovrappeso e l’obesità. A Roma, è stato avviato un modello di assistenza che coinvolge diverse figure professionali per seguire le persone lungo tutto il percorso di gestione del peso. Questo approccio si rivolge a chi desidera intervenire in modo strutturato e integrato, puntando a migliorare il supporto e le strategie di trattamento.

A Roma prende forma un nuovo modello di presa in carico multidisciplinare dedicato alla gestione del sovrappeso e dell'obesità. Artemisia Lab, attraverso l'Unità di Endocrinologia, Nutrizione e Metabolismo, ha presentato “VINCI LA SFIDA. RITROVA IL TUO EQUILIBRIO”, il progetto clinico integrato che introduce il programma WIN – Weight Intensive & Nutrition, un percorso di 90 giorni costruito per accompagnare il paziente verso un riequilibrio metabolico e psico-fisico sotto supervisione specialistica. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che obesità e sovrappeso rappresentino oggi una delle principali emergenze sanitarie a livello globale.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Artemisia Lab lancia il programma WIN: un percorso integrato contro sovrappeso e obesità

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