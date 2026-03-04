Obesità e sovrappeso nei bambini | 6 consigli per educarli a un rapporto positivo con il cibo

In Italia, il 27% dei bambini tra i 5 e i 19 anni ha un problema di peso e il 10% è classificato come obeso. Per aiutare a migliorare il rapporto dei più giovani con il cibo, sono stati elaborati sei consigli utili da seguire a casa e a scuola. Questi suggerimenti puntano a promuovere abitudini alimentari più sane e un atteggiamento positivo verso il cibo.

«In Italia la percentuale di bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i 19 anni che vivono con sovrappeso è diminuita dal 32% nel 2000 al 27% nel 2022. La percentuale di bambini di età compresa tra i 5 e i 19 anni che vivono con obesità è rimasta stabile, con il 10% nel 2022», ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia. «Come UNICEF sosteniamo una sana e corretta alimentazione per ogni bambina e bambino sin dalla nascita, anche attraverso l’allattamento, pratica naturale e fondamentale per la salute, universalmente riconosciuta come uno dei principali strumenti di prevenzione dell’obesità». Per educare i propri figli a una sana alimentazione servono misure chiare, precise e costanti nel tempo, anche a livello familiare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

