Il 4 marzo si celebra la giornata mondiale dell'obesità, un'iniziativa che invita alla riflessione sulla crescita dei casi di sovrappeso e obesità. In questa occasione, sono previste visite gratuite presso alcune strutture sanitarie di Firenze, con modalità di prenotazione disponibili per coloro che desiderano sottoporsi a controlli e consulenze. La giornata mira a sensibilizzare sulla diffusione di questa condizione e alle possibilità di intervento.

Firenze, 3 marzo 2026 – Il 4 marzo ricorre la giornata mondiale dell'obesità, che ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica, ridurre lo stigma e promuovere azioni concrete per prevenire e curare l'obesità, riconosciuta come una patologia cronica complessa. In occasione di questa ricorrenza l'Azienda Usl Toscana nord ovest promuove per il 4 marzo, l'open day dedicato alla prevenzione e alla cura dell’ obesità e del sovrappeso, con appuntamenti gratuiti in diverse sedi del territorio. Visite gratuite in Toscana. Saranno le Case della Salute di Livorno (via del Mare 82), Lucca-Marlia (via del Parco 5), Massa (distretto di via Bassa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Obesità e sovrappeso, visite gratuite: ecco dove e come prenotarsi

Chirurgia bariatrica al Policlinico Riuniti: visite specialistiche gratuite ai pazienti con obesitàIn occasione del World Obesity Day, l’Unità di Chirurgia Bariatrica del Policlinico di Foggia, diretta dal prof.

Leggi anche: Obesità, Marcello: "Prezzi calmierati per i farmaci contro il sovrappeso"

Tutto quello che riguarda Obesità e sovrappeso visite gratuite...

Temi più discussi: Prevenzione e cura del sovrappeso: visite gratuite nelle Case della Salute per la Giornata dell'Obesità; Obesità e artrite reumatoide: gestire il peso per combattere l’infiammazione; Il progetto dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per contrastare l'obesità infantile; Obesità in Italia: una mappa delle disuguaglianze.

Obesità e sovrappeso, visite gratuite: ecco dove e come prenotarsiCi sono ancora posti disponibili per l’open day del 4 marzo organizzato dall’Asl Toscana Nord Ovest nei presidi di Massa, Lucca e in Versilia ... lanazione.it

Giornata dell’obesità, domani visite gratuite alla diabetologia di LuccaSaranno le Case della Salute di Livorno (via del Mare 82), Lucca-Marlia (via del Parco 5), Massa (distretto di ... lanazione.it

Così anche la Cina punta sulla corsa ai preziosi farmaci anti-obesità ilsole24ore.com/art/cosi-anche… x.com

Domani, mercoledì 4 marzo, è la Giornata Mondiale dell’Obesità: GVM mette a disposizione i suoi specialisti degli Obesity Center per una consulenza gratuita sullo stato di salute generale e sulle abitudini alimentari - facebook.com facebook