Arriva lo Speciale di Amici 25 dopo la finale | data ospiti e chi conduce

Domenica sera sarà trasmessa la finalissima di Amici 25, il celebre talent show di Canale 5. Quattro concorrenti hanno superato le semifinali e si contenderanno il titolo nell’ultima puntata stagionale. L’appuntamento seguirà le settimane di eliminazioni e prove dal vivo, con un pubblico da casa che attende di scoprire il nome del vincitore. La conduzione e gli ospiti della finale saranno annunciati nelle prossime ore.

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Domenica sera andrà in onda la finalissima di Amici 25, il talent show di Canale 5. Quattro semifinalisti hanno già conquistato l’accesso all’ultima puntata. L’ultimo posto sarà deciso tramite televoto tra Angie e Lorenzo Salvetti. Secondo le indiscrezioni, il sabato successivo potrebbe arrivare uno speciale dedicato proprio al talent show di Maria De Filippi: scopriamo insieme tutti i dettagli. Amici 25: i finalisti e i possibili vincitori Uno speciale dedicato ai finalisti di Amici 25: la data. Il giornalista Giuseppe Candela ha rivelato che lo speciale sarà simile a This Is Me, condotto da Silvia Toffanin e Maria De Filippi. La puntata di Verissimo è prevista per sabato 23 maggio 2026 e sarà interamente dedicata ai finalisti di Amici. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Arriva lo Speciale di Amici 25 dopo la finale: data. ospiti e chi conduce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Amici 25 - Chi non vorrebbero in una finale a quattro gli ex allievi Sullo stesso argomento Amici 25: spunta lo speciale con Silvia Toffanin dopo la finaleSpuntano indiscrezioni su uno speciale TV con Silvia Toffanin dedicato ai finalisti, previsto dopo la finale di Amici 25. Leggi anche: Anticipazioni semifinale Serale Amici 25: i quasi eliminati e chi arriva in finale Temi più discussi: Amici 25: spunta lo speciale con Silvia Toffanin dopo la finale; Amici 25, Silvia Toffanin prepara una puntata speciale di Verissimo con il Vincitore; Silvia Toffanin non si ferma: dopo Verissimo, arriva uno speciale di Amici?; Silvia Toffanin guida lo speciale di Amici, la puntata che la incorona erede di Maria De Filippi. Buongiorno bello cara Brin, Diana e amici Che sia un giorno meraviglioso,speciale Un giorno di pace e serenità Joaquin Sorolla In the Rocks at Javea 1905 x.com Amici 25, Silvia Toffanin prepara una puntata speciale di Verissimo con il VincitoreSembra che ci sarà una puntata speciale di Verissimo interamente dedicata al vincitore e ai finalisti della venticinquesima edizione di Verissimo. comingsoon.it Amici 25, arriva lo speciale post-finale condotto da Silvia ToffaninAmici 25 non finisce con la finale arriva lo speciale post-show con Silvia Toffanin su Canale 5: interviste, esibizioni e sorprese ... quilink.it