Amici 25 | spunta lo speciale con Silvia Toffanin dopo la finale

Dopo la conclusione della finale di Amici 25, si parla di uno speciale televisivo condotto da Silvia Toffanin. Secondo alcune indiscrezioni, il programma sarà dedicato ai finalisti e andrà in onda nelle prossime settimane. Non sono stati ancora diffusi dettagli ufficiali sulla data di trasmissione o sul contenuto dello speciale.

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Spuntano indiscrezioni su uno speciale TV con Silvia Toffanin dedicato ai finalisti, previsto dopo la finale di Amici 25. In arrivo su Canale 5 interviste, esibizioni e momenti celebrativi. Domenica sera andrà in onda la finalissima di Amici 25, che decreterà il vincitore di questa edizione del talent show di Canale 5. Quattro dei sei semifinalisti hanno già conquistato l'accesso all'ultima puntata, mentre l'ultimo posto sarà deciso domenica attraverso il televoto aperto tra Angie e Lorenzo Salvetti. Secondo le ultime indiscrezioni, il sabato successivo alla finale potrebbe arrivare anche uno speciale televisivo dedicato ai protagonisti di questa stagione, condotto da Silvia Toffanin.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amici 25: spunta lo speciale con Silvia Toffanin dopo la finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Silvia Toffanin non si ferma: dopo Verissimo, arriva uno speciale di Amici?Roma, 13 maggio 2026 – Il sipario su Amici 25 sta per calare, ma se pensate che la proclamazione del vincitore — prevista per domenica 17 maggio —... Silvia Toffanin guida lo speciale di Amici, la puntata che la incorona erede di Maria De FilippiSilvia Toffanin si prepara a diventare il volto di uno degli appuntamenti televisivi più attesi del post-Amici. Si parla di: Hormuz e Hantavirus: incertezze e paure. Crollano i titoli delle crociere. Amici 25: spunta lo speciale con Silvia Toffanin dopo la finaleSpunta l’ipotesi di uno speciale post-finale di Amici 25 con Silvia Toffanin su Canale 5. Il programma dovrebbe raccontare il percorso dei finalisti con interviste ed esibizioni inedite. movieplayer.it Silvia Toffanin guida lo speciale di Amici, la puntata che la incorona erede di Maria De FilippiCome da tradizione, Silvia Toffanin conduce la puntata speciale dedicata ad Amici: quando va in onda il cross over con Maria De Filippi ... dilei.it