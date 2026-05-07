Il 7 maggio 2026 si sono concluse le registrazioni della semifinale del Serale di Amici 25, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Durante l’ultima registrazione, sono stati svelati i nomi dei concorrenti che rischiano l’eliminazione e quelli che si sono qualificati per la finale, prevista in diretta domenica 17 maggio. La puntata ha mostrato le ultime sfide tra i partecipanti prima della conclusione della stagione.

Roma, 7 maggio 2026 - Ultima registrazione di questa stagione di Amici. Il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 si sta avviando verso l’ultima puntata: la finale del Serale di Amici 25 andrà in onda in diretta domenica 17 maggio. Perché di domenica e perché in diretta? I motivi sono chiari e ormai tradizionali: la finale il sabato andrebbe a sovrapporsi con quella dell’ Eurovision Song Contest facendo scontrare due colossi dal punto di vista degli ascolti tv, la registrazione non solo avrebbe come conseguenza una fuga di notizie ma soprattutto non permetterebbe l’utilizzo del televoto. Siccome il regolamento prevede che a decretare i vincitori dei circuiti di Canto e di Ballo sia il pubblico, la finale in diretta è l’unica soluzione possibile.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Anticipazioni semifinale Serale Amici 25: i quasi eliminati e chi arriva in finale

Anticipazioni sulla settima puntata di Amici 25 possibili eliminazioni in arrivo

Notizie correlate

Amici 25, anticipazioni prima puntata serale 21 marzo 2026: chi sono i due eliminati e chi rischia al ballottaggiol Serale di Amici 25 è pronto a partire e, già dalle prime indiscrezioni, la nuova fase del talent show di Maria De Filippi si preannuncia intensa.

Amici anticipazioni, settima registrazione Serale: ospiti, eliminati e semifinaleLe anticipazioni di Amici 25 iniziano a delinearsi in vista della settima puntata del Serale che andrà in onda il 2 maggio 2026.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Amici 25, le anticipazioni della puntata del 2 maggio: chi andrà in semifinale?; Amici 25 Serale, anticipazioni: doppio addio, polemiche, lite in studio e Gard sulla graticola; Amici, le anticipazioni della settima puntata del Serale; Serale Amici 2026, anticipazioni 2 maggio: doppia eliminazione!.

Anticipazioni semifinale Serale Amici 25: i quasi eliminati e chi arriva in finaleDue eliminazioni importanti caratterizzano la puntata in onda sabato 9 maggio su Canale 5, domenica 17 maggio l’ultimo atto ... quotidiano.net

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni Serale 9 maggio 2026: le news sulla Semifinale | SpoilerCosa accadrà nella Semifinale di Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni emerse dalla registrazione di oggi per sabato 9 maggio? superguidatv.it

Tutto pronto per l'ottava e ultima registrazione del serale di Amici 25 - facebook.com facebook