A marzo 2026, l’Italia si prepara a vivere condizioni invernali nonostante l’arrivo della primavera, con neve abbondante, pioggia e vento. Dopo settimane di tempo stabile e temperature miti, un vortice proveniente dal nord Europa si sta avvicinando, portando maltempo intenso. Le previsioni indicano che le regioni settentrionali e centrali saranno le più colpite da questa fase invernale, con conseguenze sul traffico e sull’occupazione.

L’Italia deve prepararsi a un brusco ritorno dell’inverno: dopo un periodo di sole e temperature sopra la media, le previsioni meteo di marzo 2026 parlano di pioggia, vento, neve e di un sensibile calo termico. Svanisce dunque l'ipotesi di una primavera anticipata. Meteo marzo 2026, nessuna primavera in anticipo Il mese di marzo è da sempre considerato "pazzerello" e secondo un detto "non ha un dì come l’altro". Ma come sarà quest'anno? Se nei primi giorni, le temperature si erano alzate parecchio, ora sono scese nuovamente. Un ciclone in arrivo dalla Scozia, che si estenderà fino alla Libia in appena tre giorni, tra venerdì 13 e domenica 15 marzo, potrebbe stravolgere le condizioni meteorologiche in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Meteo marzo 2026, nessuna primavera in anticipo: neve abbondante, pioggia e vento pronti a riportare l’Italia in clima invernale

Articoli correlati

Stop alla primavera in anticipo: arrivano pioggia, vento e neve(Adnkronos) – Stop alla primavera in anticipo, sull'Italia tornano maltempo e clima invernale con pioggia, vento, neve e calo delle temperature.

Tempesta invernale in arrivo in Italia con pioggia, neve, vento e freddoDopo una settimana di tempo relativamente stabile e mite, l’Italia si prepara a un profondo cambiamento meteorologico con l’approssimarsi di una...

Altri aggiornamenti su Meteo marzo

Temi più discussi: Meteo, torna il maltempo sulla Liguria; Novara, previsioni meteo del 4 marzo 2026; Meteo Roma, prima settimana di marzo con sole e clima primaverile. Le previsioni; Previsioni Meteo 28 Febbraio- 1 Marzo 2026.

Ora legale 2026, confermata la data: nessuna modifica in anticipoOra legale 2026 quando arriva? È stata confermata la data e non vi è alcun anticipo. Ecco quando dovremo spostare le lancette avanti di un'ora. meteo.it

Meteo, allerta gialla il 10 marzo 2026 in Italia: le zone a rischioNuova allerta meteo gialla il 10 marzo 2026 in Italia: scopriamo tutte le regioni e zone interessate dal maltempo. meteo.it

Buongiorno dal Tirreno, ecco le previsioni meteo per oggi - martedì 10 marzo - in Toscana a cura del Consorzio LaMMA. Cielo e fenomeni: nuvoloso con precipitazioni sparse, più probabili sulle zone centrali nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio. Venti - facebook.com facebook

Previsioni Meteo Marzo, fine dell'inverno o illusione primaverile FOCUS sui colpi di coda in arrivo x.com