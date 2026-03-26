L’ascesa del calcio femminile in Italia | dalle big della serie A al talento della serie C

Negli ultimi anni, il calcio femminile in Italia ha registrato una crescita significativa, passando da un livello amatoriale a una professione riconosciuta. La riforma del regime giuridico delle atlete di Serie A ha portato a cambiamenti concreti in tutta la piramide, coinvolgendo squadre di diverse categorie e contribuendo a un nuovo scenario per il calcio femminile nel paese.

Tempo di lettura: 4 minuti L’impatto del professionismo sulla piramide agonistica. Il cambio di status giuridico per le atlete della massima serie produce effetti tangibili su ogni livello della disciplina. Le calciatrici oggi dispongono di tutele legali e previdenziali prima assenti. Tale mutamento incentiva le giovani a intraprendere la carriera agonistica con dedizione superiore. La qualità tecnica degli allenamenti subisce un incremento sensibile. Le metodologie di lavoro utilizzate dai club d’élite si diffondono verso il basso. La Serie B e la Serie C diventano bacini dove la preparazione fisica raggiunge standard elevati. Tale evoluzione favorisce la nascita di un sistema integrato dove il talento circola con fluidità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’ascesa del calcio femminile in Italia: dalle big della serie A al talento della serie C Articoli correlati Basket femminile, Venezia-Schio è il big match della 17esima giornata di Serie A1Tutto pronto per la diciassettesima giornata della Serie A1 di basket femminile 2025-2026. Calcio a 5 femminile, serie A, 15^ giornata, Cmb stellare, in ginocchio le campionesse d’Italia delLe campionesse d’Italia in carica del Falconara, detentori del titolo conquistato l’anno precedente, sono state sconfitte in maniera netta dal Cmb,... Contenuti utili per approfondire L'ascesa del calcio femminile in Italia... Temi più discussi: L'ascesa di Giulia Galli, neo 18enne tra le 25 calciatrici più promettenti del mondo: Potenziale enorme, ve lo assicuro; L'ascesa di Robinio Vaz: perché il nuovo talento da 25 milioni della Roma viene paragonato a Osimhen; Italia, paura e ossessione Mondiali; Lo spauracchio Uefa tra il Como e la Champions: stadio, conti e una rosa poco italiana. Pio Esposito sarà titolare in Italia Irlanda del Nord? Ecco le idee di formazione del ct Gennaro Gattuso riguardanti l’attaccante dell’InterPio Esposito sarà titolare in Italia Irlanda del Nord? Ecco le idee di formazione del ct Gennaro Gattuso riguardanti l'attaccante dell'Inter ... calcionews24.com L'ascesa di Giulia Galli, neo 18enne tra le 25 calciatrici più promettenti del mondo: «Potenziale enorme, ve lo assicuro»La baby attaccante della Roma, nata il 23 marzo 2008, è stata inserita nell'ultima classifica NXGN. Viviana Schiavi, sua allenatrice agli ultimi Mondiali Under-17: «Ha un'ottima base tecnica e continu ... corriere.it Italia-Macedonia del Nord U21, la diretta della sfida di qualificazione agli Europei LIVE - facebook.com facebook In Italia riguarda circa 3 milioni di donne, ma resta ancora una patologia sottovalutata, con un tempo di diagnosi che può arrivare fino a 8 anni. Non preclude la maternità, ma uno degli ostacoli principali resta ancora la scarsa consapevolezza x.com