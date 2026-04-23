Inchiesta escort a Milano spuntano i nomi di 65 calciatori | dai big della Serie A ai campioni di Champions League

Un'indagine della Procura di Milano ha portato alla luce i nomi di 65 calciatori, tra cui professionisti di alto livello della Serie A e campioni di Champions League, coinvolti in un'inchiesta su favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. La vicenda riguarda diversi atleti e si basa su atti giudiziari che hanno fatto emergere questa lista di persone coinvolte. Le indagini sono ancora in corso e non sono state rese note ulteriori informazioni sui singoli casi.

Sono 65 i nomi dei calciatori professionisti che compaiono negli atti dell’ultima inchiesta della Procura della Repubblica di Milano su favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Sugli sportivi pende il sospetto che possano aver partecipato agli eventi organizzati dall’agenzia Ma.De e quindi possano aver pagato, senza commettere alcun tipo di reato, per prestazioni sessuali. – Notizie.com L’elenco riguarda ex giocatori, ma anche nomi eccellenti della serie A su cui la Procura farà degli approfondimenti perché comparsi in conversazioni intercettate, ma su cui mancano riscontri effettivi.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Inchiesta escort a Milano, spuntano i nomi di 65 calciatori: dai big della Serie A ai campioni di Champions League Notizie correlate Spuntano i primi nomi dei calciatori nelle carte dell’inchiesta sulle escort a MilanoSono trapelati i nomi di alcuni dei calciatori che sembra frequentassero le feste organizzate dalla Ma. Leggi anche: Leao e Bastoni, Calafiori e Vlahovic: i nomi dei calciatori (non indagati) che spuntano dall’inchiesta escort a Milano Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Inchiesta escort a Milano: una 70ina di calciatori coinvolti, ma nessuno è indagato; Bayern-Real Madrid, errori di Neuer e Lunin nei quarti di Champions (e all'Allianz regna lo spettacolo); Caso escort a Milano, tutti i dettagli dello scandalo che scuote Serie A: dall'agenzia di incontri alle conseguenze delle sostanze psicoattive; Arsenal-Sporting 0-0 (1-0): il pareggio a reti bianche manda i Gunners in semifinale. Vecchio cuore rossonero. . #AccaddeOggi - Il 23 aprile 2003 il Milan vive una delle serate più elettrizzanti della sua storia. A San Siro arriva l'Ajax per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. L'andata ad Amsterdam finisce a reti inviolate, un risultato - facebook.com facebook Il Bayern continua il sogno triplete: dopo aver vinto la Bundes, conquista la finale di Coppa di Germania e insegue la Champions League Contro il Bayer Leverkusen sono decisivi il solito Kane (al 52° gol stagionale) e Díaz In finale affronterà la vincente x.com