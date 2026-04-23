Inchiesta escort a Milano spuntano i nomi di 65 calciatori | dai big della Serie A ai campioni di Champions League

Da notizie.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'indagine della Procura di Milano ha portato alla luce i nomi di 65 calciatori, tra cui professionisti di alto livello della Serie A e campioni di Champions League, coinvolti in un'inchiesta su favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. La vicenda riguarda diversi atleti e si basa su atti giudiziari che hanno fatto emergere questa lista di persone coinvolte. Le indagini sono ancora in corso e non sono state rese note ulteriori informazioni sui singoli casi.

Sono 65 i nomi dei calciatori professionisti che compaiono negli atti dell’ultima inchiesta della Procura della Repubblica di Milano su favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Sugli sportivi pende il sospetto che possano aver partecipato agli eventi organizzati dall’agenzia Ma.De e quindi possano aver pagato, senza commettere alcun tipo di reato, per prestazioni sessuali. – Notizie.com L’elenco riguarda ex giocatori, ma anche nomi eccellenti della serie A su cui la Procura farà degli approfondimenti perché comparsi in conversazioni intercettate, ma su cui mancano riscontri effettivi.🔗 Leggi su Notizie.com

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