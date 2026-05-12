Giro 2026 | sfida estrema al Blockhaus con pendenze al 20%
La tappa del Giro d’Italia 2026 prevede una salita al Blockhaus con pendenze che raggiungono il 20%. La corsa si svilupperà lungo un percorso molto lungo, ponendo sfide significative per la logistica regionale. La ripresa del percorso sul Blockhaus coinvolge i borghi abruzzesi, influenzando direttamente l’organizzazione dell’evento e la mobilità locale durante la manifestazione. Si tratta di una tappa che attirerà l’attenzione sulla zona e sulle sue infrastrutture.
? Punti chiave Quale sarà l'impatto di una tappa così lunga sulla logistica regionale?. Come influirà il ritorno al Blockhaus sull'identità dei borghi abruzzesi?. Chi affronterà la sfida elettrica del Team Abruzzo lungo il percorso?. Dove si sposterà la scia rosa dopo il passaggio in Abruzzo?.? In Breve Tappa di 246 km tra Formia e Mamma Rosa il 15 maggio.. Pendenze al 20% sul versante di Roccamorice verso il Blockhaus.. Passaggio del Team Abruzzo al Giro-E da Roccaraso a Roma il 31 maggio.. Nuova tappa sabato 16 maggio con partenza da Chieti verso le Marche.. Il prossimo venerdì 15 maggio la corsa rosa affronterà l’ascesa al Blockhaus, con una tappa che si preannuncia come la più estesa dell’intera edizione del Giro d’Italia 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu
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