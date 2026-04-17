Truffe reati fiscali e tributari | arrestato un 51enne sconterà in carcere quattro anni

Un uomo di 51 anni è stato arrestato a Terracina su ordine di esecuzione di pene concorrenti. Le autorità lo accusano di reati contro il patrimonio, truffe e violazioni della normativa fiscale e tributaria. Dopo l’arresto, dovrà scontare una pena di quattro anni di carcere. L’arresto si inserisce in un’operazione volta a contrastare i reati legati a frodi fiscali e truffe nel territorio.

Reati contro il patrimonio e in materia tributaria, truffe, violazioni della normativa fiscale. Un 51enne è stato arrestato dal commissariato di polizia a Terracina, destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti. Il provvedimento scaturisce da sentenze emesse dal tribunale di Latina.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Violenza domestica e precedenti per truffe e reati fiscali, doppio arresto: per entrambi si aprono le porte del carcereA finire in carcere due uomini già condannati in altri procedimenti, uno per maltrattamenti in famiglia e l’altro con un lungo curriculum criminale... Vicenza, raffica di reati fiscali: 73enne dovrà scontare 6 anni e 6 mesi di carcereUn cittadino italiano di 73 anni è stato arrestato a Vicenza per reati fiscali, in esecuzione di un ordine della Procura Generale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Truffe nella vendita di auto. Scatta sequestro milionario; Bonus edilizi fantasma da 1,6 miliardi: 53 imputati davanti al GUP di Avellino l'8 maggio; Villa con piscina, 5 auto Mercedes e Audi, 11 orologi Rolex e Cartier sequestrati all'imprenditore indagato per aver truffato 835 persone; Truffa sul gasolio agricolo nel Salento, 4 arresti della Guardia di Finanza di Lecce. Evasione fiscale e truffa aggravata, Elkann (e Ferrero) verso il processoAl Palazzo di giustizia di Torino è andato in scena l’ennesimo capitolo della querelle giudiziaria sull’eredità Agnelli. Un intreccio dove carte bollate, conti con il fisco e antichi dissidi familiari ... lospiffero.com Eredita' Agnelli: chiesto rinvio a giudizio Elkann, per legale 'estraneo a reati'Ipotesi truffa ai danni Stato e frode fiscale. In aula 22/6 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - La richiesta di rinvio a giudizio di ... ilsole24ore.com Nuovo appuntamento della Polizia di Stato per proteggere i cittadini più fragili dalle truffe facebook