I carabinieri di Napoli hanno arrestato dieci persone appartenenti a una banda di truffatori che ha colpito diversi anziani in tutta Italia. L'indagine ha portato alla scoperta di un giro di denaro che ha superato i 500.000 euro, sottratti principalmente a persone di età avanzata. Le operazioni sono state condotte nel centro storico della città, dove la gang agiva con modalità fraudolente per ottenere denaro dai propri malcapitati.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Recentemente, i carabinieri hanno smantellato una pericolosa gang attiva nel centro storico di Napoli, responsabile di numerose truffe ai danni di anziani. Scopriamo i dettagli di questa operazione cruciale. Mercoledì 13 maggio 2026, Napoli – Un’operazione incisiva ha portato all’arresto di dieci membri di un’organizzazione criminale con base nel cuore di Napoli. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tivoli hanno agito su richiesta della Procura della Repubblica, mettendo fine a un’operazione di truffa che ha colpito 116 anziani in diverse regioni italiane nel corso di poco più di un anno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Arrestati dieci truffatori a Napoli: mezzo milione estorto a anziani in tutta Italia.

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