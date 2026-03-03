truffe agli anziani in tutta italia a monza il colpo da mezzo milione condannata la coppia diabolica

Una coppia è stata condannata per aver commesso nove truffe e furti in diversi territori italiani, principalmente ai danni di anziani. Utilizzando telefonate in cui si spacciavano per avvocati o rappresentanti delle forze dell’ordine, chiedevano denaro per proteggere figli o nipoti da problemi legali. In un episodio, un colpo ha fruttato circa mezzo milione di euro a Monza.

Condannata la coppia diabolica accusata di nove episodi di truffa e furto commessi in tutta Italia ai danni degli anziani con la tecnica della telefonata dal finto avvocato o rappresentante delle forze dell'ordine che chiede soldi per evitare guai a figli o nipoti. Il caso più eclatante a fine 2024 a Monza, dove sono riusciti a farsi aprire da una 73enne anche la cassaforte, prelevando contanti e gioielli per mezzo milione di euro. Ma a tradire la coppia di malviventi è stato un foglio caduto in casa di una delle vittime con le generalità del 34enne napoletano che veniva informato della sospensione della patente di guida.

Le truffe agli anziani in tutta Italia. Coppia diabolica, chiesta condannaSono accusati di nove episodi di truffa e furto commessi in tutta Italia ai danni degli anziani con la tecnica della telefonata del finto avvocato o...

Monza, chiesti 6 e 4 anni di reclusione per la coppia specializzata in truffe e furti agli anzianiMonza, 19 Febbraio 2026 - Dure richieste di condanna per la coppia di malviventi accusati di nove episodi di truffa e furto commessi in tutta Italia...

