' Armonia' mostra personale di Emilio Cavallini a Pisa
A Pisa, la galleria Eclektica Art Meinung ospita una mostra personale dello stilista e artista Emilio Cavallini. L’esposizione presenta circa trenta opere realizzate con una tecnica che combina matematica e immaginazione, utilizzando tessuti per creare pezzi di arte contemporanea. L’evento mette in mostra un percorso creativo che unisce moda e arte, con opere che riflettono un’innovativa interpretazione dei materiali e delle forme.
La galleria Eclektica Art Meinung presenta una personale dello stilista e artista Emilio Cavallini.Ci saranno circa trenta opere in mostra fatte con una tecnica molto particolare utilizzando la matematica e l'immaginazione dei tessuti per costruire veri e propri capolavori di arte contemporanea.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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