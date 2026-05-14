' Armonia' mostra personale di Emilio Cavallini a Pisa

Da pisatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pisa, la galleria Eclektica Art Meinung ospita una mostra personale dello stilista e artista Emilio Cavallini. L’esposizione presenta circa trenta opere realizzate con una tecnica che combina matematica e immaginazione, utilizzando tessuti per creare pezzi di arte contemporanea. L’evento mette in mostra un percorso creativo che unisce moda e arte, con opere che riflettono un’innovativa interpretazione dei materiali e delle forme.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La galleria Eclektica Art Meinung presenta una personale dello stilista e artista Emilio Cavallini.Ci saranno circa trenta opere in mostra fatte con una tecnica molto particolare utilizzando la matematica e l'immaginazione dei tessuti per costruire veri e propri capolavori di arte contemporanea.🔗 Leggi su Pisatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: A Capodimonte la mostra "Canto Napoli" di Emilio Isgrò

Confesercenti Pisa, Cavallini e Aurilio riconfermiate presidenti: rinnovate anche le squadreL'assemblea dei soci ha sancito la continuità ai vertici dell'associazione per l'Area Valdera-Cuoio e per la sede di Pontedera.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web