' Armonia' mostra personale di Emilio Cavallini a Pisa

A Pisa, la galleria Eclektica Art Meinung ospita una mostra personale dello stilista e artista Emilio Cavallini. L’esposizione presenta circa trenta opere realizzate con una tecnica che combina matematica e immaginazione, utilizzando tessuti per creare pezzi di arte contemporanea. L’evento mette in mostra un percorso creativo che unisce moda e arte, con opere che riflettono un’innovativa interpretazione dei materiali e delle forme.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui