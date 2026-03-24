L'assemblea dei soci di Confesercenti nel Pisano ha confermato la riconferma di Futura Cavallini come presidente di Confesercenti Area Valdera-Cuoio e di Valentina Aurilio come presidente del direttivo di Confesercenti Pontedera. Le nomine riguardano anche il rinnovo delle squadre di vertice dell'associazione. Nessun cambiamento è stato annunciato rispetto alle precedenti nomine.

L'assemblea dei soci ha sancito la continuità ai vertici dell'associazione per l'Area Valdera-Cuoio e per la sede di Pontedera. Nuovi ingressi nei direttivi Doppia riconferma ai vertici di Confesercenti nel Pisano. L'assemblea dei soci ha confermato Futura Cavallini alla presidenza di Confesercenti Area Valdera-Cuoio e Valentina Aurilio come presidente del direttivo di Confesercenti Pontedera. Insieme alle rielezioni, l'assemblea ha anche rinnovato e ampliato entrambe le squadre, introducendo nuove figure. Soddisfazione è stata espressa dal responsabile d'area Valdera-Cuoio, Claudio Del Sarto: «Un gruppo solido, competente e profondamente radicato nell'area, che ci permette di essere ancora più vicini alle imprese e ai cittadini. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Confesercenti Pisa, Cavallini e Aurilio riconfermiate presidenti: rinnovate anche le squadre

Articoli correlati

Leggi anche: Le pagelle, in evidenza anche Martelli. Bene De Risio, errori fatali di Cavallini e Coveri

Regione Puglia, definite le Commissioni consiliari: tra i presidenti c'è anche TutoloÈ stato raggiunto l’accordo all’interno della maggioranza sulla composizione delle Commissioni del Consiglio regionale della Puglia.

Contenuti utili per approfondire Confesercenti Pisa

Temi più discussi: Confesercenti Pisa, Cavallini e Aurilio riconfermiate presidenti: rinnovate anche le squadre; Confesercenti Pisa, Cavallini e Aurilio riconfermiate presidenti: rinnovate anche le squadre; Futura Cavallini e Valentina Aurilio riconfermate presidenti per Confesercenti Valdera-Cuoio e Pontedera; Confesercenti conferma le sue due presidenti.

Confesercenti Pisa, Cavallini e Aurilio riconfermiate presidenti: rinnovate anche le squadreL'assemblea dei soci ha sancito la continuità ai vertici dell'associazione per l'Area Valdera-Cuoio e per la sede di Pontedera. Nuovi ingressi nei direttivi ... pisatoday.it

Futura Cavallini e Valentina Aurilio riconfermate presidenti per Confesercenti Valdera-Cuoio e PontederaUn segnale chiaro di continuità, solidità e visione: l’assemblea ha sancito la riconferma di Futura Cavallini alla guida di Confesercenti Area ... gonews.it

Conferenza Stampa - Presentazione @expo_pisa 2026 Sala delle Baleari - Comune di Pisa Ore 11.00 - 12.00 Mercoledì 4 marzo Evento aperto al pubblico Mercoledì 4 marzo, presso la Sala delle Baleari del Comune di Pisa, Confesercenti Pisa pre - facebook.com facebook