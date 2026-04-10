A Capodimonte la mostra Canto Napoli di Emilio Isgrò
Presentata Canto Napoli, la mostra che Emilio Isgrò dedica alla città di Napoli. Un progetto inedito curato da Eike Schmidt, Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, che sarà visitabile dal 10 aprile al 29 settembre nelle sale 81-83-84 del secondo piano.Artista concettuale e pittore - ma. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Isgrò a Capodimonte: la musica napoletana si trasforma con la cancellaturaIl secondo piano della reggia di Capodimonte ospita, fino al 29 settembre, un dialogo inedito tra l'arte concettuale e l'anima sonora della città.
Emilio Isgrò: l’arte della cancellatura vince a Porto CervoSabato 18 aprile, presso il Conference Center di Porto Cervo, Emilio Isgrò riceverà il Premio Cultura del Mediterraneo 2026 nell’ambito della...
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Isgrò al Museo di Capodimonte, 'canto Napoli e cancello''Canto Napoli' è la mostra che Emilio Isgrò dedica alla città, un progetto inedito curato da Eike Schmidt, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte. (ANSA) ... ansa.it
Napoli, Emilio Isgrò omaggia la canzone napoletana: le sue cancellature a CapodimonteEmilio Isgrò cancella la canzone napoletana. Il maestro delle cancellature omaggia la città napoletana con ... msn.com
“Canto Napoli” è la mostra che Emilio Isgrò dedica alla città di Napoli, un progetto inedito curato da Eike Schmidt, Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, presentato dal 10 aprile al 29 settembre 2026 nelle sale 81-83-84 del secondo piano. Emilio I - facebook.com facebook
Da domani fino al 29 settembre vi aspettiamo alla mostra “Canto Napoli”. Il Maestro Emilio Isgrò e il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Eike Schmidt al lavoro per gli ultimi dettagli dell’allestimento. Napoli ‘Te voglio bene assaje’! #staytuned x.com