Russia alla Biennale di Venezia l' Ue verso la risoluzione della convenzione da due milioni di euro

Alla Biennale di Venezia la Russia partecipa come espositore, mentre l’Unione Europea si appresta a votare una risoluzione per sospendere la convenzione da due milioni di euro. Il ministro della Cultura ha chiesto alla rappresentante del Ministero della Cultura nel Consiglio di amministrazione di dimettersi, poiché il rapporto di fiducia tra le parti si è rotto.

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha chiesto alla rappresentante del MiC nel Consiglio di amministrazione della Biennale, Tamara Gregoretti, di rimettere il suo mandato essendo venuto meno il rapporto di fiducia. Gregoretti, si legge in una nota del ministero, "nominata nel Cda della Fondazione veneziana il 13 marzo 2024, non ha ritenuto di avvisare nè della possibile presenza della Federazione Russa alla prossima Biennale nè, successivamente, di essersi espressa a favore della sua partecipazione pur nella consapevolezza della sensibilità internazionale della questione". Il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier apre alla risoluzione della convenzione da due milioni di euro con la Biennale. 🔗 Leggi su Today.it

