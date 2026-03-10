Iran e Ucraina | Trump gioca su due tavoli e Putin vuole approfittarne

L'Iran e l'Ucraina sono al centro di tensioni internazionali, mentre Donald Trump ha ripreso i contatti con Vladimir Putin dopo settimane di freddezza tra Stati Uniti e Russia. Le manovre diplomatiche si intrecciano in un quadro complesso, con le potenze mondiali che gestiscono interessi contrastanti in un quadro di alta posta in gioco. La situazione resta in evoluzione, senza che siano state annunciate decisioni definitive.

Il nuovo fronte offre al leader russo un'occasione per riguadagnare terreno sfruttando l'impennata dei prezzi dell'energia. Non a caso sono ripresi i contatti tra Washington e Mosca. Cosa sta accadendo Due tavoli aperti, interessi che si incrociano e giochi diplomatici dalla posta in gioco assai alta. Dopo settimane di gelo, sull'asse Washington-Mosca si riallacciano i contatti tra il presidente americano Donald Trump e lo zar Vladimir Putin. C'è stata una conversazione telefonica di oltre un'ora tra i due leader. Da quanto comunicato, il colloquio "costruttivo e aperto" è stato incentrato sia sul conflitto in Medio Oriente sia sull'Ucraina. 🔗 Leggi su Today.it

Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare

