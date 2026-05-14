Armati di pistola rapinano un Rolex Un ladro disarmato e bloccato da agente immobiliare

Un uomo armato di pistola, insieme a un complice, ha tentato di rubare un orologio di marca. Tuttavia, l'intervento di un agente immobiliare e di alcuni passanti ha impedito che il furto si concludesse con successo. Uno dei due ladri è stato fermato e consegnato alle forze dell'ordine, mentre l'altro è riuscito a fuggire. La rapina si è svolta in pieno giorno, nella zona centrale della città.

Armato di pistola, con un complice, ha rapinato un Rolex. Un colpo, però, sventato dal coraggio della vittima e di alcuni passanti che hanno bloccato uno dei due ladri, consegnandolo poi alla polizia. A finire in manetta è stato un 24enne, mentre il suo complice che è riuscito a fuggire è ancora. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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