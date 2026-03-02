Paura a Giugliano armati di pistola rapinano ragazzi in via Palumbo | in fuga con borse e smartphone

A Giugliano, in via Palumbo, alcuni giovani sono stati vittima di una rapina in pieno giorno. Due uomini armati di pistola si sono avvicinati ai ragazzi, portando via borse e smartphone prima di fuggire. La scena si è svolta davanti agli occhi di passanti e residenti, che hanno assistito al tentativo di furto senza poter intervenire. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Rapina in pieno centro a Giugliano, armati di pistola portano via cellulari e borse. Erano da poco trascorse le 10:30 di ieri, domenica 1 marzo, quando in via Palumbo, in pieno centro cittadino, due giovani a bordo di uno scooter senza targa hanno messo a segno una rapina ai danni di un gruppo di ragazzini. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi – armati di pistola, probabilmente una replica – hanno avvicinato i giovani e, sotto minaccia, si sono fatti consegnare borsa e telefoni cellulari. Momenti di forte tensione quando uno dei rapinatori ha puntato l’arma contro uno dei ragazzini, costringendo il gruppo a cedere gli oggetti personali. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

