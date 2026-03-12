Roma | armati di pistola rapinano guardia giurata davanti a poste Montesacro caccia ai ladri

Questa mattina, davanti all’ufficio postale di viale Adriatico nel quartiere Montesacro di Roma, una guardia giurata è stata rapinata da due persone armate di pistola. I ladri si sono avvicinati alla guardia e, sotto la minaccia delle armi, hanno portato via alcuni oggetti. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando i sospetti.

Una rapina a mano armata si è verificata questa mattina davanti all’ufficio postale situato in viale Adriatico, nel quartiere Montesacro di Roma. L’incidente è avvenuto intorno alle 11, creando un clima di tensione e preoccupazione tra i residenti della zona. La dinamica della rapina. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, due malviventi a bordo di una moto hanno intercettato una guardia giurata mentre stava entrando nell’edificio con una borsa contenente denaro. I rapinatori, armati e senza scrupoli, hanno puntato una pistola contro la vigilante, intimandole di consegnare sia l’arma di servizio che la borsa con i contanti. La fuga dei rapinatori. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

