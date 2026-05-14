ARF! | nel 2026 si fa in tre

Nel 2026 ARF! Festival del Fumetto di Roma compie dodici anni e si prepara a rinnovarsi. La manifestazione, che in passato si svolgeva in un’unica sede, si trasforma in un evento distribuito nel corso di vari mesi e ambienti della città. Questa modifica mira a coinvolgere un pubblico più ampio e a offrire diverse modalità di partecipazione. La nuova formula si svilupperà attraverso appuntamenti programmati in diversi luoghi, mantenendo comunque il focus sulla cultura del fumetto.

Giunto al suo dodicesimo anno di attività, ARF! Festival del Fumetto di Roma cambia forma e diventa un festival diffuso nel tempo e negli spazi. Tre weekend, tre quartieri – Parione, Testaccio e Garbatella – per un’edizione che amplia il proprio raggio d’azione senza perdere la sua vocazione originaria: promuovere e valorizzare il fumetto come linguaggio contemporaneo attraverso mostre, incontri, attività per il pubblico, editoria indipendente e formazione tutto a ingresso gratuito. Grande protagonista di questa edizione sarà Caparezza, artista che da sempre attraversa linguaggi e immaginari, al centro del weekend di Testaccio con la mostra Orbit Orbit, realizzata in collaborazione con COMICON e Sergio Bonelli Editore, un grande TALK SHOW serale in quattro atti sul palco di Testaccio Estate e un nuovo incontro al Villaggio Globale. 🔗 Leggi su Funweek.it

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