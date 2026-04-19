Superstudio si amplia con tre nuovi quartieri, ciascuno con caratteristiche diverse. A Tortona, nel quartiere storico, si trova un salone nato dall’intuizione di una giornalista, all’interno di una vecchia fabbrica dismessa, che ha dato vita a un laboratorio dedicato all’innovazione e alla sperimentazione. Dopo 25 anni, Wenders torna in questa zona con un’esposizione che presenta mille metri di oggetti iconici.

C’è Tortona, lo storico, storicissimo salone nato dall’intuizione di Gisella Borioli, che nella vecchia fabbrica dismessa della General Electric ha creato il primo laboratorio di idee e sperimentazione. È nato qui, quasi cinquant’anni fa il primo Fuorisalone della storia del design. Se torniamo agli anni Ottanta, via Tortona era solo un’anonima strada della periferia sud di Milano che ospitava fabbriche abbandonate. Poi dall’idea di Borioli, ex direttrice di riviste di moda, è nato il SuperstudioPiù. Erano gli anni delle supertop, degli scatti di un allora quasi sconosciuto Fabrizio Ferri, eppure i primi segnali che anche il design avrebbe occupato il posto che era delle passerelle c’erano già, eccome.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Superstudio si fa in tre. Tre quartieri, tre visioni. Wenders torna dopo 25 anni mille metri di oggetti iconici

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