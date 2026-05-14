Arezzo ha introdotto il bonus chiamato “Nonno Irreperibile” destinato alle famiglie che non hanno pensionati attivi residenti entro 200 metri dalla loro abitazione. La misura è stata annunciata attraverso un comunicato stampa e si basa su documenti ufficiali. La normativa prevede criteri specifici riguardo alla presenza di pensionati nelle vicinanze delle famiglie beneficiarie. La disposizione si applica esclusivamente a nuclei familiari che soddisfano i requisiti indicati nei documenti ufficiali senza ulteriori interpretazioni.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa AVS – Arezzo 2020 AREZZO – Ad Arezzo si starebbe diffondendo un nuovo fenomeno sociale: famiglie che al momento dell’iscrizione al nido accompagnano i nonni in gita fuori provincia per non risultare “troppo supportate”. Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe già chi ha registrato il nonno a Sansepolcro, chi lo fa figurare come cercatore d’oro in Alaska e chi, più prudentemente, lo parcheggia da un cugino a Foiano fino alla chiusura delle graduatorie. “Qui siamo oltre il welfare: siamo alla tombola genealogica” commenta sconsolato Francesco Romizi, candidato al Consiglio comunale per AVS – Arezzo 2020. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, scatta il bonus “Nonno Irreperibile”: premiate le famiglie senza pensionati operativi entro 200 metri

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