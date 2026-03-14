Assegno unico marzo 2026 pagamento tra il 19 e il 20 marzo | Isee aggiornato importi rivalutati arretrati entro il 30 giugno e nuovi modelli Dsu già operativi per le famiglie con figli a carico
L'Assegno unico di marzo 2026 sarà corrisposto tra il 19 e il 20 marzo per chi ha già in corso le prestazioni senza variazioni. Le famiglie con nuovi requisiti devono attendere l’accredito nella settimana successiva alla domanda. Per le richieste più recenti, l’Isee deve essere aggiornato e gli importi sono stati rivalutati. Gli arretrati saranno disponibili entro il 30 giugno. Sono già in uso i nuovi modelli Dsu per le famiglie con figli a carico.
Il pagamento dell’Assegno unico di marzo 2026 è previsto nelle giornate del 19 e 20 marzo per le prestazioni già in corso che non presentano variazioni, mentre la prima rata delle nuove domande continua a essere accreditata nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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