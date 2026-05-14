Arezzo sta vivendo un aumento di contratti di lavoro precari, con molte aziende che cercano urgentemente personale. La situazione si traduce in una prevalenza di contratti a tempo determinato, che coinvolgono una parte significativa della forza lavoro locale. La ricerca di nuovi dipendenti si fa più intensa, con molte imprese che si affidano a contratti temporanei per far fronte alle esigenze del mercato. La Camera di Commercio locale ha reso noto questo quadro attraverso un comunicato ufficiale.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Camera di Commercio Arezzo-Siena Ad Arezzo il lavoro c’è. O almeno così dicono i numeri. Il problema è capire quanto dura, quanto paga e soprattutto se basta per arrivare a fine mese senza dover fare tre lavori contemporaneamente e vendere l’argenteria della nonna su Vinted. L’analisi sul mercato del lavoro aretino presentata dalla Camera di Commercio racconta infatti una provincia apparentemente solida: disoccupazione al 2,9%, una delle più basse della Toscana, circa 151 mila occupati e 6 mila posti di lavoro in più rispetto al periodo pre-pandemia. Fin qui sembrerebbe il Bengodi occupazionale. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo lavora, ma quasi sempre a tempo: boom di contratti precari e caccia disperata a personale

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