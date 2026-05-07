In Italia, il desiderio di maternità rimane forte, ma molte donne incontrano ostacoli pratici che rendono difficile realizzarlo. Il rapporto “Le Equilibriste 2026” di Save the Children evidenzia come contratti di lavoro precari e la mancanza di asili nido rappresentino problemi concreti per le famiglie. La fotografia scattata dal dossier mostra un paese dove il desiderio di avere figli persiste, ma la realtà quotidiana spesso ostacola questa scelta.

I l dossier “ Le Equilibriste 2026” di Save the Children scatta una fotografia nitida: l’Italia è un Paese dove il desiderio di avere figli resiste, ma si scontra con una realtà che sembra fare di tutto per scoraggiarlo. Capita sempre più spesso di vedere famiglie in formato mini, ma parlare di una « generazione che non ha più voglia di sacrificarsi » significa liquidare la questione con troppa superficialità. Entrando nelle case, nei bar o negli uffici, la storia che si ascolta è molto diversa: non è la voglia di avere dei figli che manca, a mancare è lo spazio economico e mentale per far entrare un’altra vita senza che tutto il resto crolli.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il desiderio di maternità in Italia non si è spento, ma è incastrato tra contratti precari e asili nido introvabili. E non solo

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