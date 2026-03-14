In Italia, il 46% dei contratti di lavoro rimane scoperto, segnalando una forte carenza di personale rispetto alle esigenze delle imprese. Mentre alcune aziende faticano a trovare lavoratori qualificati, l’inoccupazione tra i giovani continua ad aumentare, creando un divario tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. La situazione riguarda settori diversi e coinvolge diverse fasce di età, evidenziando una discrepanza tra le competenze disponibili e quelle richieste.

Il mercato del lavoro italiano si trova di fronte a un paradosso sempre più evidente: molte imprese non riescono a trovare lavoratori con le competenze richieste, dall’altro cresce l’inoccupazione giovanile. Una fotografia piuttosto scoraggiante quella che emerge dal secondo report elaborato dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Secondo lo studio 46 contratti su 100 risultano difficili da coprire: quasi la metà delle posizioni ricercate dalle imprese resta quindi senza candidati adeguati. Perché le imprese faticano a trovare lavoratori. Alla base di questa situazione c’è un disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, cioè tra le competenze richieste dalle imprese e quelle disponibili nel mercato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quasi metà delle assunzioni resta scoperta, per il 46% dei contratti non c’è personale

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