Francesco Franzese ha dichiarato che il segreto della squadra è la solidità difensiva, lasciando intendere l’importanza del reparto arretrato nella recente corsa verso la promozione in serie B dopo 19 anni. La sua presenza silenziosa ma determinante ha contribuito alla fase conclusiva del campionato, portando l’Arezzo a ottenere risultati significativi. La sua esperienza si è rivelata utile nel mantenere la porta inviolata in momenti chiave della stagione.

Francesco Franzese è uno dei volti silenziosi ma decisivi della cavalcata dell’ Arezzo verso la serie B dopo 19 anni. L’allenatore dei portieri ha contribuito a costruire una delle difese più solide del campionato, fatta di numeri, metodo e continuità. Franzese, sensazioni alla fine di questa grande stagione? "È stato un bellissimo percorso. Siamo partiti bene, siamo sempre stati lassù, poi qualche difficoltà ma vincerlo all’ultima giornata ha reso tutto ancora più bello. La gioia dopo la vittoria con la Torres la terrò sempre nel cuore". È soddisfatto dei portieri? "Senz’altro: 744 minuti di imbattibilità per Venturi, 20 gare con la porta inviolata, seconda miglior difesa d’Italia con 23 gol subiti, 7 trasferte di fila senza subire gol.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo, Franzese ha sbarrato la porta: "Il segreto è la nostra solidità difensiva"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

De Grandis non ha dubbi: «La Juve sta vincendo anche quando non gioca benissimo, merito della solidità difensiva». E torna sul pareggio con la Romadi Angelo CiarlettaStefano De Grandis ha parlato del momento della Juventus, ed è tornato anche sul pareggio ottenuto qualche settimana fa contro la...

Juventus, Spalletti ha creato una retroguardia d’acciaio. I numeri della solidità difensiva bianconeradi Angelo CiarlettaSpalletti ha creato una retroguardia d’acciaio nella sua Juventus.