Stefano De Grandis ha commentato il momento attuale della Juventus, sottolineando come la squadra riesca a ottenere risultati positivi anche senza giocare al massimo. In particolare, si è soffermato sul pareggio ottenuto contro la Roma alcune settimane fa, evidenziando la solidità difensiva come elemento determinante nelle performance recenti della squadra.

di Angelo Ciarletta Stefano De Grandis ha parlato del momento della Juventus, ed è tornato anche sul pareggio ottenuto qualche settimana fa contro la Roma. Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di Sky Sport della Juventus, tornando anche sul rocambolesco match dell’Olimpico contro la Roma. Di seguito le sue dichiarazioni.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! LE PAROLE DI DE GRANDIS – « C’è fiducia, la Juventus in questo momento sta vincendo anche quando non gioca benissimo, come nell’ultima partita contro l’Atalanta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Grandis non ha dubbi: «La Juve sta vincendo anche quando non gioca benissimo, merito della solidità difensiva». E torna sul pareggio con la Roma

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