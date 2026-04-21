Nell’ultimo campionato, la Juventus ha mostrato una difesa molto solida, con un numero ridotto di gol subiti rispetto alle stagioni precedenti. La linea difensiva, composta da quattro giocatori, ha mantenuto una media di circa un gol subito a partita, contribuendo a diverse partite senza reti subite. Questa solidità difensiva è stata attribuita alla strategia adottata dall’allenatore, che ha rafforzato il reparto arretrato attraverso cambiamenti tattici e rotazioni.

di Angelo Ciarletta Spalletti ha creato una retroguardia d’acciaio nella sua Juventus. Vediamo i numeri della solidità difensiva della Vecchia Signora. La Juve ha ritrovato la propria identità partendo dalla solidità difensiva. Come analizzato da Il Corriere dello Sport, la squadra ha collezionato cinque vittorie nelle ultime sei giornate senza subire reti, risalendo fino al quarto posto. ULTIMISSIME JUVE LIVE L’ultimo ko risale ormai al 21 febbraio contro il Como guidato da Cesc Fabregas. Da quel momento, Luciano Spalletti ha blindato la retroguardia passando stabilmente alla difesa a tre. Il nuovo assetto garantisce protezione in una fase in cui l’attacco fatica a sbloccare i match.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, Spalletti ha creato una retroguardia d’acciaio. I numeri della solidità difensiva bianconera

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