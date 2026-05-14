Arezzo | città in cui i nonni troppo disponibili diventano un problema
A Arezzo, la presenza di nonni molto disponibili viene considerata un elemento che può influire sulla graduatoria per l’accesso agli asili nido. La situazione ha suscitato discussioni tra famiglie e amministratori locali, che si sono confrontati sulla gestione di questa risorsa. La questione riguarda il ruolo dei nonni nel supporto alle famiglie e come questa disponibilità venga percepita all’interno del sistema di valutazione per l’iscrizione ai servizi. La discussione si inserisce nel quadro delle politiche di conciliazione tra lavoro e vita familiare nella città.
“Ad Arezzo perfino avere dei nonni disponibili rischia di diventare un elemento che pesa nella graduatoria per l’asilo nido”. A dirlo è il candidato al consiglio comunale, nonché membro uscente dell'assise cittadina, Francesco Romizi (Avs - Arezzo 2020). E' lui a intervenire con una nota stampa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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