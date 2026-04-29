' Vecchi amici' | i nonni dei centri anziani di Cesena diventano protagonisti di un fumetto

Da cesenatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un progetto che unisce generazioni diverse, i nonni dei centri anziani di Cesena sono protagonisti di un fumetto dedicato alla loro storia e alle esperienze di vita. L'iniziativa coinvolge anche i giovani, creando un ponte tra le diverse età attraverso immagini e parole. La pubblicazione mira a valorizzare il ruolo degli anziani e a promuovere il confronto tra le generazioni.

Un dialogo tra nonni e nipoti, tra ragazzi e ‘persone di una certa età’ che hanno tanto da raccontare. Nel corso di questi mesi Cesena è stata interessata attivamente dal progetto ‘Eco – Comunità di storie’, iniziativa nata con l’obiettivo di favorire il dialogo tra generazioni attraverso.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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