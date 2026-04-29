' Vecchi amici' | i nonni dei centri anziani di Cesena diventano protagonisti di un fumetto

In un progetto che unisce generazioni diverse, i nonni dei centri anziani di Cesena sono protagonisti di un fumetto dedicato alla loro storia e alle esperienze di vita. L'iniziativa coinvolge anche i giovani, creando un ponte tra le diverse età attraverso immagini e parole. La pubblicazione mira a valorizzare il ruolo degli anziani e a promuovere il confronto tra le generazioni.

Un dialogo tra nonni e nipoti, tra ragazzi e ‘persone di una certa età’ che hanno tanto da raccontare. Nel corso di questi mesi Cesena è stata interessata attivamente dal progetto ‘Eco – Comunità di storie’, iniziativa nata con l’obiettivo di favorire il dialogo tra generazioni attraverso.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Lo sguardo sugli anziani. Indagine dei giovani scout sull’universo dei ’nonni’Per qualche settimana si sono trasformati in intervistatori e sociologi i giovani del Clan Kelly del gruppo scout Garfagnana 1 di Castelnuovo per... Leggi anche: Leone XIV rilancia l’importanza dei nonni e degli anziani, ponte tra memoria e futuro Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Verissimo: Alfredo, Carmela ed Erminio: i nonni e il papà di Kiara Fina Video; La penna batte i social. Ragazzi e nonni si incontrano dopo mesi passati a scriversi; Addio a Tullio Pagliana, realizzò il Museo Etnografico a casa dei nonni e lo donò al Comune di Ormea. I Reali britannici alla Casa Bianca, dal doppio bacio alla mano sulla spalla: due vecchi amici che si ritrovano Di Stefano Bettera Quattro giorni simbolici. Un viaggio che è un ponte tra passato e presente. Carlo III e Camilla sono sbarcati a Washington e, mai co - facebook.com facebook Lì #Bologna, i vecchi amici ritrovano Gasp #Dominguez recupera, #Dallinga e #Skorupski no. #Freuler tra i fedeli del tecnico a Bergamo: 254 partite in 6 stagioni. Solo poche presenze per #Zortea e #Orsolini @lorenzo_lat87 #ASRoma x.com