A Prato, il consulente di Euroansa ha spiegato che ottenere un mutuo è sempre più complicato per i giovani, costretti a fare affidamento su garanzie dei nonni per poter acquistare una casa. La richiesta di coobbligati anziani sembra aumentare, mentre le banche sono più caute nel concedere finanziamenti. La situazione riflette un quadro di accesso al credito che si fa più difficile per le nuove generazioni.

Prato, 22 aprile 2026 – Michel Quasada, consulente Euroansa Prato, ha illustrato la situazione finanziaria in base alla quale si muove il mercato delle compravendite: “ Coppie o famiglie - ha spiegato il consulente - hanno meno liquidità rispetto al passato ed è quindi inevitabile il ricorso al mutuo. Da evidenziare che l’incrocio tra stipendi stagnanti, inflazione e tassi alti ha innalzato un muro finanziario, trasformando l ’acquisto della prima casa in un traguardo irraggiungibile”. Il paradosso delle case sovradimensionate. All’estremo opposto c’è la popolazione anziana che vive in un patrimonio immobiliare spesso sovradimensionato come le case costruite negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, inadeguato alle esigenze di salute o troppo costoso da mantenere e riqualificare.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mutuo? Difficile per i giovani. “Ora anche i nonni diventano garanti per l’acquisto”

Multi SubThis Time, She Won’t Choose Her Son Over Her Daughters Again

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