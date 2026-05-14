Arena di Pesaro | dal 2027 la Victoria Libertas avrà la priorità

Dal 2027, la Victoria Libertas avrà la priorità nell'Arena di Pesaro, secondo quanto deciso. La questione riguarda anche l’uso dell’Auditorium, dove si cercano soluzioni per evitare conflitti tra eventi sportivi e congressi. I dati degli ultimi tredici anni hanno avuto un ruolo nelle decisioni prese dall’Aspes, che si occupa della gestione degli spazi. La situazione evidenzia le sfide di convivenza tra diverse attività nella struttura.

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? Domande chiave Come potrà l'Auditorium evitare nuovi scontri tra sport e congressi?. Perché i dati storici degli ultimi tredici anni hanno influenzato Aspes?. Quali entrate economiche rischia di perdere la città spostando gli eventi?. Come cambierà la gestione dei calendari per proteggere la Victoria Libertas?.? In Breve Accordo tra Comune e Aspes per gestire le sovrapposizioni tra sport e congressi.. Eventi come la Champions League di calcio a cinque hanno generato 1,2 milioni di euro.. Analisi Aspes su tredici anni mostrano solo quattro occasioni di basket post-season.. Spostamento eventi verso l'Auditorium per proteggere la Vitrifrigo Arena a Pesaro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arena di Pesaro: dal 2027 la Victoria Libertas avrà la priorità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Basket, serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Victoria Libertas Pesaro in diretta. LiveUltimo impegno della stagione regolare per la Libertas Livorno 1947 impegnata questa domenica 26 aprile al Modigliani Forum contro la Victoria... Vuelle, Biancani fa marcia indietro e blinda l’Arena: “Dal 2027 priorità ai biancorossi”Pesaro, 13 maggio 2026 – “Dal 2027 priorità alla Victoria Libertas, garantita la post season alla Vitrifrigo Arena”. Temi più discussi: UEFA Futsal Champions League, scattano le semifinali alla Pesaro Futsal Arena; UEFA Futsal Champions League, le nozze d'argento si festeggiano in Italia: Pesaro Arena, sold out a un passo. Ultimi biglietti disponibili; A Pesaro è futsal mania, Vitrifrigo Arena verso il tutto esaurito per la final four: la carica dei 7000; Futsal, lezioni dalle Finals a Pesaro: il traino dei grandi eventi nell’Italia senza impianti. La Virtus Bologna per rinforzarsi pensa a due giovani. Octavio Maretto e Assane Sankarè il primo in forza a Pesaro, il secondo giocare di Rimini. Ieri, alla Vitrifrigo Arena, a vedere i due giocatori c'era il DG bianconero Paolo Ronci. Giuseppe Malaguti x.com A Pesaro è futsal mania, Vitrifrigo Arena verso il tutto esaurito per la final four: la carica dei 7000In arrivo a Pesaro le finali di Champions League di futsal con tanto di diretta Sky. Tifosi da Spagna, Portogallo e Francia ... centropagina.it Vuelle, Biancani fa marcia indietro e blinda l’Arena: Dal 2027 priorità ai biancorossiLa promessa del sindaco di Pesaro dopo il caso delle sovrapposizioni: regular season e post season garantite alla Vitrifrigo Arena. Quanto accaduto quest’anno resti un episodio isolato ... msn.com