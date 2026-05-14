Aquila Trento il crollo finale | tre sconfitte e addio ai playoff

L'Aquila Trento ha concluso la stagione con tre sconfitte consecutive, che le hanno impedito di qualificarsi ai playoff. Durante le ultime partite, la squadra ha subito parziali molto pesanti che hanno compromesso la coesione tra i giocatori. Le analisi tecniche indicano una difficoltà nel mantenere un gioco collettivo e organizzato, contribuendo alla serie di risultati negativi che hanno chiuso anticipatamente il cammino stagionale.

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? Domande chiave Perché i parziali devastanti hanno sciolto la compattezza del gruppo?. Quali sono le cause tecniche della mancanza di gioco corale?. Chi sostituirà Massimo Cancellieri alla guida della squadra?. Come può l'Aquila sperare ancora in un miracolo matematico?.? In Breve Parziali devastanti includono il 15-1 contro Tortona e il 24-0 a Napoli.. Il rapporto con il coach Massimo Cancellieri viene interrotto con un anno di anticipo.. Alessandro Rossi, ex Treviso, è il profilo probabile per la guida tecnica.. Le ultime speranze dipendono dalle sfide contro Udine e Olimpia Milano.. Tre sconfitte consecutive sanciscono la fine del sogno playoff per l’Aquila Trento, che dopo un finale di stagione in caduta libera vede svanire ogni possibilità di accreditamento post-stagionale nel campionato italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aquila Trento, il crollo finale: tre sconfitte e addio ai playoff ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Virtus batte Varese e chiude in bellezza, ai playoff c’è l’Aquila TrentoBologna, 10 maggio 2026 – Archiviata la pratica primo posto, la Virtus chiude in bellezza la propria regular season superando in Arena Varese per... Derthona schiaccia Trento: 103 punti e il ritorno trionfale ai PlayoffLa Nova Arena di Tortona si trasforma in un palcoscenico di pura euforia sportiva in questa domenica 12 aprile 2026, mentre la Bertram Derthona... Si parla di: Aquila Trento: tre batoste consecutive chiudono le porte ai playoff; Aquila Basket | reazione vincente contro Udine per i playoff. Dentro il modello Aquila Trento: quando il basket è inclusione, benessere e divertimento (ma anche risultati)Una piccola spatola in plastica, di quelle che si usavano per stendere i cartelloni pubblicitari. E un vecchio braccialetto di corda, realizzato intrecciando la retina di un canestro. La storia di ... vanityfair.it